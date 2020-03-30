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Koronavirüs, tüm dünyayı hızla etkisi altına almaya devam ediyor. Haluk Levent'in yardım çağrısının ardından Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik de koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan, kiralarını ve faturalarını ödemekte zorlanan ailelere yardım edeceğini açıkladı.

KORONAVİRÜS MAĞDURU AİLELERE YARDIM

İhtiyaç sahipleri için ilk etapta 600 bin TL ön bütçe ayırdıklarını duyuran Özçelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BUGÜNLERİ BİRLİK OLARAK ATLATACAĞIZ İNŞALLAH"

Özçelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugünleri devletimiz, sağlık çalışanlarımız ve tüm insanımızla birlik olarak atlatacağız inşallah. Bu zor günlerde Umuda Koşanlar Derneği olarak işsiz kaldığını, kirasını ve faturalarını ödemekte zorlandığını tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimiz için ilk etapta 600 bin TL olan ön bütçeyi ayırdık.

Bağışçılarımızın desteği ile çok daha artacağını düşündüğümüz bu yardımın tüm kardeşlerimize umut olması duasıyla yola çıktık. Önümüzdeki birkaç güç içinde işleyişini duyuracağımız çalışma için beklemede kaldın.

"DAHA ÖNCE DE BENZER BİR HABER ÇIKMIŞTI"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Gamze Özçelik’in, Göztepe’deki evini 400 bin TL’ye sattığı, bu parayla Afrika’da yüzlerce su kuyusu açtığı iddia edilmişti.

Her kuyuya bir şehidimizin adını verdiği de öne sürülen Özçelik, kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt vermişti. Özçelik, "Daha önce de benzer haber çıkmıştı, doğru değil" diyerek şu açıklamayı yapmıştı:

Yapmadığımız şeyler için bizi övmeyin, yaptığımız şeyler için de bizi övmeyin. "Hamd ve övgü yalnız Allah'adır." İstemezse yaprak kımıldamaz, istersen olmaz denen olur... Hakimiyet 'O'nundur...

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, 1982 İstanbul doğumlu. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir.

Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır. 'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı.

Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi.

Oyunculuğa ara vererek "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.

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