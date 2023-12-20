İslahiye'nin doğal güzellikleri sonbaharla buluştu
Gaziantep'in doğal güzellikleriyle öne çıkan İslahiye ilçesinde güz renkleri hakim oldu.
Gaziantep'in doğal güzellikleriyle öne çıkan İslahiye ilçesinde güz renkleri hakim oldu.
Karasu Irmağı kollarıyla çevrilen arazide yer alan Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı ile Amanos Dağları eteğindeki Koçcağız, İdilli Vadisi ve Köklü ile Çerçili mahallelerinde ağaçlarının yapraklarının sararıp dökülmesi, suların şırıltısı sonbaharın güzelliğini yansıttı.
Yeşil ve kırmızı renklerin bir arada görüldüğü yerleri ziyaret eden bölge halkı, yürüyüş yaparak güneşli günlerin de tadını çıkardı.
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