Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!

Kocaeli'nde, geçen hafta peş peşe yaşanan acı olaylardan ilki, Kandıra ilçesi Çalköy Seyrek Mahallesi’nde gerçekleşti.

İKİ ARKADAŞ BOĞULARAK CAN VERMİŞTİ

Arkadaş olan Ertuğrul Kubilay (36) ile Mustafa Özdemir (40) de bu olaydan 2 gün sonra Kandıra'da denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Ekiplerin çalışması sonucu 2 arkadaşın da cansız bedenine ulaşıldı.