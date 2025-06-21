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        Haberler Yaşam 'Gelin Uçtu Kayalıkları' tabiat parkı oldu

        'Gelin Uçtu Kayalıkları' tabiat parkı oldu

        Manisa'nın Demirci ilçesindeki Gelin Uçtu Kayalıkları tabiat parkı olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:14
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        'Gelin Uçtu Kayalıkları' tabiat parkı oldu
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        Manisa'nın Demirci ilçesindeki "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı olarak belirlendi.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Gelin Uçtu Kayalıkları'nı 8 aylık çalışmanın ardından Türkiye'nin 271'inci tabiat parkı olarak tescillediğini söyledi.

        Bu gelişmenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

        "Bölgenin önümüzdeki günlerde yürüyüş yolları, seyir terası, oturma ve sosyal alanlarıyla hizmete sunulması hedefleniyor. Doğa turizmi noktasında ilçemize ivme kazandıracak Gelin Uçtu Kayalıkları, zengin biyolojik çeşitliliği, doğal güzelliği, temiz havası ve manzarasıyla doğaseverlerin, kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezi haline gelecek."

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        #Gelin Uçtu Kayalıkları
        #Manisa
        #Demirci
        #haberler
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