Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde patlak veren Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde yeni bir noktaya daha gelindi. Dün, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, "Ordumuz savaşa hazır" açıklamasının ardından son gelişme, Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e açılmaları oldu.
İKİ SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'E GEÇİŞ YAPTI
DHA'da yer alan habere göre Marmara Denizi'nden sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 07.40 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti.
TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ EŞLİK ETTİ
Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
İstanbul Boğazı'nı geçen gemiler Karadeniz'e doğru yol aldı.
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