Rusya, Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı! Gerilim büyüyor! 0:00 / 0:00

AA

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde başlayan ve artarak devam eden Ukrayna ile Rusya arasındaki krizde önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ordumuz hazır" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından ise Rusya'ya ait iki savaş gemisi bu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

UKRAYNA KONSOLOSU GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre bu gelişmeler yaşanırken, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB),Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u, "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

"GÜVENLİK BİRİMİNE AİT GİZLİ BELGELERİ SAĞLADI"

Rusya Federal Güvenlik FSB'den yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

"RUSYA'YA KARŞI DÜŞMANCA NİTELİKTE"

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir" ifadesi kullanıldı.