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        Haberler Spor Futbol İspanya Getafe'ye ırkçılık cezası! - Futbol Haberleri

        Getafe'ye ırkçılık cezası!

        İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Disiplin Komitesi, La Liga'nın 30. haftasında oynanan Getafe-Sevilla maçında Sevillalı futbolcu Marcos Acuna ve teknik direktör Quique Sanchez Flores'i hedef alan ırkçı tezahüratlardan dolayı Getafe kulübüne 27 bin avro para ve 3 maç kısmi tribün kapatma cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:21
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        Getafe'ye ırkçılık cezası!
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        RFEF Disiplin Komitesi, 30 Mart'ta oynanan Getafe-Sevilla maçının 68. dakikasında Getafe tribünlerinden Sevillalı futbolcu Acuna'ya yönelik "maymun", karşılaşma sonunda da Getafe Teknik Direktörü Flores'e "Çingene" şeklindeki ırkçı tezahüratlara karşı verilen cezaları açıkladı.

        Komite, Getafe'ye 27 bin avro para ve 3 maç kısmi tribün kapatma cezaları vererek, ayrıca ırkçı, yabancı düşmanı ve hoşgörüsüz eylem ve davranışları kınayan bir mesaj yayınlanmasını istedi.

        İspanyol basını RFEF'in futbolda ırkçılığa karşı aldığı kararları "örnek ceza" olarak yorumlayarak, yeşil sahalarda yaşanan ırkçılığa karşı bundan sonraki adımların daha kararlı ve sert olacağını savundu.

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