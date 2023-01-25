Gezegenler Dünya'ya ne kadar uzak?

JÜPİTER

Hem Dünya hem de Jüpiter, ne kadar yakın olduklarını değiştiren eliptik bir yönde hareket eder. Zamanın belirli noktalarında, gezegenler birbirinden 365 mil uzaktadır; bazen bu mesafe 600 mil de olabilir. Buna bağlı olarak; Jüpiter'e ulaşmak yaklaşık iki ila altı yıl sürebilir.