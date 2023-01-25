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Gezegenler Dünya'ya ne kadar uzak?

Uzay ve gezegenler hakkında yıllardır süregelen araştırmalar bize gösteriyor ki uzayın gizemi asla bitmeyecek ancak yine de teknolojik gelişmeler gezegenler arası yolculuğun kapısını araladı. Evet, gezegenlere gitmek mümkün ama hepsi en az aylar alacak mesafede. Bakın, bize çok küçük gelen gezegenlere gitmek ne kadar sürüyor? İşte, detaylar...

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  • Gezegenler Dünya'ya ne kadar uzak?

    AY

    Bir uzay aracının Ay'a ulaşması yaklaşık 3 gün sürer. Bu süre zarfında bir uzay aracı, Dünya ile Ay arasındaki mesafe olan en az 240.000 mil (386.400 kilometre) yol kat eder.
  • Gezegenler Dünya'ya ne kadar uzak?

    VENÜS

    Bir uzay aracının Dünya'dan Venüs'e varması için geçen en kısa süre 109 gün veya 3,5 aydır. En uzun yolculuk 198 gün yani 6,5 ay sürer. Ortalama yolculuk süresi ise 120 ile 130 gün arasındadır ki bu da yaklaşık 4 aydır.
  • Gezegenler Dünya'ya ne kadar uzak?

    MERKÜR

    İlk Merkür uçuşumuzu 1970'lerde yaptık ve oraya varmak yaklaşık 147 gün sürdü.
  • Gezegenler Dünya'ya ne kadar uzak?

    MARS

    Mars'a yolculuk yaklaşık yedi ay ve yaklaşık 300 milyon mil (480 milyon kilometre) sürüyor. 
  • Gezegenler Dünya'ya ne kadar uzak?

    JÜPİTER

    Hem Dünya hem de Jüpiter, ne kadar yakın olduklarını değiştiren eliptik bir yönde hareket eder. Zamanın belirli noktalarında, gezegenler birbirinden 365 mil uzaktadır; bazen bu mesafe 600 mil de olabilir. Buna bağlı olarak; Jüpiter'e ulaşmak yaklaşık iki ila altı yıl sürebilir.
  • Gezegenler Dünya'ya ne kadar uzak?

    SATÜRN

    Satürn, Dünya'dan 1.2 milyar kilometre uzaktadır bu da 8 yıllık bir yolculuk demektir. 
  • Gezegenler Dünya'ya ne kadar uzak?

    URANÜS

    Uranüs, Güneş'ten neredeyse 3 milyar km (1.8 milyar mil) daha uzakta kalıyor. Sonuç olarak, herhangi bir uzay aracının oraya ulaşması 15 yıl kadar sürecektir. 
  • Gezegenler Dünya'ya ne kadar uzak?

    NEPTÜN

    20 Ağustos 1977'de fırlatılan Voyager 2, 5 Haziran 1989'da Neptün'ü gözlemlemeye başladı ancak 25 Ağustos 1989'da gezegene en yakın noktasına ulaştı. Yani görev uçuş süresi kabaca 12 yıl 5 gündü.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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