Günümüz Irak'ında yaşayan Babilliler, göklerin zeki gözlemcileri ve yorumcularıydı. Haftanın yedi gün uzunluğunda olması büyük ölçüde onlar sayesinde oldu.

Yedi numarayı benimsemelerinin nedeni, yedi gök cismini - Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn - gözlemlemeleriydi dolayısıyla bu sayı onlar için özel bir önem taşıyordu.