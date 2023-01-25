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Neden bir haftada 7 gün var? Matematiksel bir hesaplamadan dolayı değil!

Tüm dünya bir haftalık zaman dilimini 7 gün olarak yaşıyor. Bunun matematiksel bir hesaplama ile ilgili olduğunu düşünebilirsiniz lakin bir hafta her zaman yedi günden oluşmuyordu. Peki, nasıl oldu da bir hafta yedi gün olarak kabul edildi? İşte, detaylar...

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  • Neden bir haftada 7 gün var? Matematiksel bir hesaplamadan dolayı değil!

    Günümüz Irak'ında yaşayan Babilliler, göklerin zeki gözlemcileri ve yorumcularıydı. Haftanın yedi gün uzunluğunda olması büyük ölçüde onlar sayesinde oldu.

    Yedi numarayı benimsemelerinin nedeni, yedi gök cismini - Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn - gözlemlemeleriydi dolayısıyla bu sayı onlar için özel bir önem taşıyordu.
  • Neden bir haftada 7 gün var? Matematiksel bir hesaplamadan dolayı değil!

    Diğer uygarlıklar başka sayıları seçtiler - haftaları 10 gün olan Mısırlılar veya 8 gün olan Romalılar gibi. Babilliler Ay'ın döngülerini daha iyi takip etmek için bir ayı yedi haftaya böldüler.
  • Neden bir haftada 7 gün var? Matematiksel bir hesaplamadan dolayı değil!

    Bununla birlikte, Babilliler, Yakın Doğu'da, özellikle MÖ 6. ve 7. yüzyıllarda o kadar baskın bir kültürdü ki bu ve diğer birçok zaman kavramı - 60 dakikalık bir saat gibi - kabul edildi.
  • Neden bir haftada 7 gün var? Matematiksel bir hesaplamadan dolayı değil!

    Yedi günlük bir hafta anlayışı Yakın Doğu'ya da yayıldı. Bu medeniyetin gücünün zirvesindeyken Babilliler'in tutsağı olan Yahudiler tarafından da benimsendi. Pers imparatorluğu ve Yunanlılar da dâhil olmak üzere çevredeki diğer kültürler yedi günlük haftaya katıldı.
  • Neden bir haftada 7 gün var? Matematiksel bir hesaplamadan dolayı değil!

    Yüzyıllar sonra, Büyük İskender, Yunan kültürünü Hindistan'a kadar Yakın Doğu'ya yaymaya başladığında, yedi günlük hafta kavramı da yayıldı. Akademisyenler, yedi günden oluşan haftanın Çin'e, Hindistan'dan geçtiğini düşünüyor. 
  • Neden bir haftada 7 gün var? Matematiksel bir hesaplamadan dolayı değil!

    Son olarak, Romalılar Büyük İskender'in etkisindeki toprakları fethetmeye başladıklarında, onlar da sonunda yedi günlük haftaya geçtiler. Yedi günlük haftanın  resmi Roma haftası olduğuna karar veren  ve MS 321'de Pazar gününü resmi tatil yapan lider İmparator Konstantin idi.

    Kaynak: Discover Magazine

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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