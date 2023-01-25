Polonyalı-Amerikalı bir Gestalt psikoloğu olan Solomon Asch, 1953 yılında bugün bile klâsik olarak adlandırılan bir deney yaptı. Toplam 50 erkek üzerinde yapılan deneyde gruplar farklı şekillerde dağıtıldı ve her denek grubuna iki farklı kart gösterildi.

Kartlardan birinde kısa, orta ve uzun çizgiler yer alırken diğerinde sadece tek bir çizgi vardı. Deneklerden istenen tek şey; iki kartta yer alan ve birbirine eşit olan çizgiyi seçmeleriydi.