Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

Toksik pozitiflik, bir durum ne kadar korkunç veya zor olursa olsun, insanların pozitif bir zihniyet sürdürmeleri gerektiği inancıdır. İyimser olmanın ve olumlu düşünmeyle meşgul olmanın faydaları olsa da toksik pozitiflik tüm zor duyguları reddeder.