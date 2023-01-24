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Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

Olumlu düşünmek ve zihnimizi bu yönde tutmaya çalışmak, psikolojimize çok iyi gelir ancak ne var ki hayat bazen acı tecrübeleri de içinde barındırır. Bu durumlarda kötü hissetmek gayet doğaldır ve kişinin kendisini iyi hissetmeye zorlaması, ortaya toksik pozitiflik denilen bir durumun çıkmasını sağlar.

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  • Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

    Toksik pozitiflik, bir durum ne kadar korkunç veya zor olursa olsun, insanların pozitif bir zihniyet sürdürmeleri gerektiği inancıdır. İyimser olmanın ve olumlu düşünmeyle meşgul olmanın faydaları olsa da toksik pozitiflik tüm zor duyguları reddeder.
  • Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

    Hayata olumlu bir bakış açısına sahip olmak, zihinsel sağlığınız için iyidir ancak sorun şu ki, hayat her zaman olumlu değildir. Hepimizin acı verici duyguları ve deneyimleri vardır. Böyle zamanlarda duygulardan kaçmak yerine olumsuz duygular kabul edilmeli ve ele alınmalıdır. 
  • Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

    İşinizi kaybetmek gibi kötü bir şey olduğunda, insanlar "sadece pozitif kalın" veya "iyi tarafından bakın" diyebilir. Bu tür yorumlar iyi niyetli olsa da insanların gerçek duygularını bastırmasına yol açabilir. 
  • Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

    İnsanlar bir tür kayıp yaşadıktan sonra "her şeyin bir nedeni var" yorumu, kişiyi teselli etse de aynı zamanda kişinin acı çekmesini engellemenin de bir yoludur.

     
  • Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

    TOKSİK POZİTİFLİK NEYE YOL AÇABİLİR?

    Utanç: Bazen insanlar kötünün içinde iyiyi bulamadığı ve kötü hissettiği için utanç duyabilirler. Hepimiz sevgiye veya anlayışa ihtiyacı olduğunda sevdiklerimiz tarafından çevrelendiğimizi bilmeye ihtiyaç duyarız.
  • Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

    Suçluluk duygusu: Toksik olarak pozitif olmak da suçluluk duygusuna neden olabilir. Trajedi karşısında bile olumlu hissetmenin bir yolunu bulamıyorsanız, bir şeyi yanlış yaptığınıza dair bir mesaj gönderir.
  • Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

    Duygulardan kaçma: Toksik pozitiflik bir kaçınma mekanizması işlevi görür. İnsanlar bu tür davranışlarda bulunduklarında, duygularından kaçar. Zor duygular hissettiğimizde, onları hafife alır ve reddederiz.
  • Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

    Büyümeyi engeller: Toksik pozitiflik, acı verici olabilecek şeyleri hissetmekten kaçınmamızı sağlar. Ancak bu, nihayetinde büyümeye ve daha derin içgörüye yol açabilecek zorlu duygularla yüzleşme yeteneğimizi engeller.

    Kaynak: Very Well Mind

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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