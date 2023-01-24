Bulutların şekli neden birbirinden farklı?

Bununla birlikte, hava gökyüzünün alt kısımlarında daha sıcak olma eğilimindedir ve su damlacıklarının donması için yeterince soğuk olmadığında su, sise benzer şekilde çok ıslak bir biçimde toplanır. Bu alçak, ıslak bulutlar kabarık bir görünüm alır. Ayrıca gökyüzünü bir battaniye gibi kaplayacak şekilde; uzun ve düz olabilirler.