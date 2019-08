Eşiyle birlikte bir restoranda yemek yedikten sonra sinemanın yolunu tutan Gökçe Özyol, geçtiğimiz gün vizyona giren ve Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino gibi yıldız oyuncuların kadrosunda yer aldığı, Quentin Tarantino’nun son filmi, Bir Zamanlar Hollywood'da filmini (Once Upon A Time... in Hollywood) izleyeceklerini dile getirdi.

Özyol, "Eşimle birlikte Tarantino’nun yeni filmini izlemeye geldik. Merak ettiğimiz bir filmdi." diyerek eşiyle beraber objektiflere poz verdi.