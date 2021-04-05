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Google'dan Sadri Alışık'a özel doodle! Sadri Alışık kimdir, nereli? Sadri Alışık neden vefat etti?

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 5 Nisan 2021 tarihine özel Türk Sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Sadri Alışık'ın doğum günü için Doodle hazırladı. Peki Sadri Alışık kimdir, nereli? Sadri Alışık neden vefat etti? İşte Sadri Alışık hayatı hakkında bilgiler

Google'dan Sadri Alışık'a özel doodle! Sadri Alışık kimdir, nereli? Sadri Alışık neden vefat etti?

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 5 Nisan 2021 tarihine özel Türk sinemasının efsanelerinden biri olan Sadri Alışık'a özel doodle yayınladı. Peki Sadri Alışık kimdir, nereli? Sadri Alışık neden vefat etti? İşte Sadri Alışık'ın kısaca hayatı...

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Alışık, 5 Nisan 1925 tarihinde Beykoz, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşi. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu'ndan ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu, vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım atan Alışık, sinemada, 1961-62'deki, Nejat Saydam'in yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Sadri Alışık, bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

SADRİ ALIŞIK NEDEN NEFAT ETTİ?

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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