Göz damlası orucu bozar mı? sorusu, bugün başlayan Ramazan ayı ile birlikte araştırılıyor. Birçok rahatsızlık için hekimlerin başvurduğu göz damlası ile tedavi olan hastalar, bu durumun oruç tutmaya engel olup olmayacağı araştırıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın orucu bozan durumlarla ilgili gelen sorulara verdiği cevap sayfasında, göz damlası orucu bozar mı? sorusu da yer alıyor.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).