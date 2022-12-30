Erhan Çelik, 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra aldatıldığını, şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu iddia ederek, 1 TL'lik tazminat davası açtı. Davaya karşılık Gülben Ergen de avukatı Emek Emre aracılığıyla 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

AVUKATLARI KATILDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karşılıklı tazminat davasına Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik'in avukatı katıldı.

Erhan Çelik'in avukatı, Gülben Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımının müvekkili Erhan Çelik'e yönelik olduğunu, bu nedenle davalarının kabulünü talep etti.

Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ise karşı tarafın iddialarını kabul etmediklerini, ispatlanmadığını, şarkıcının yaşanan olaylar sonucu manevi zarara uğradığını belirterek, davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti.