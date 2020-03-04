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Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında eski eşi Erhan Çelik’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, Gülben Ergen’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kadın cinayetine karşı yapılan yorum olarak değerlendirdiğini belirtti.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Gülben Ergen katıldı. Şikayetçi Erhan Çelik duruşmaya katılmazken, kendini avukatı temsil etti.

"MÜŞTEKİ İLE BİR SORUNUM YOKTUR"

Duruşmada ifade veren Gülben Ergen, sosyal medyadaki paylaşımı namus cinayeti işleyenlere dediğini belirterek şunları söyledi:

Emine Bulut cinayeti kızının önünde işlenen bir kadın cinayeti olduğu için, ben de üç çocuk annesi olduğum için topluma karşı hassasiyetimi gösterir tweet attım. Ayrıca katilin fotoğrafını da paylaştım. Ben de kadın şiddetini yaşamış birisi olarak hassasiyet gösterdim ama kadın cinayeti işleyen katillere yönelik beyanda bulundum. 'Namussuzlar' dedim.

Benim şikayetçi ile bir sorunum yoktur. Benim müştekiyi toplum hafızasında hedef alarak, onun üzerinden kötü yorum yapılması amaçlı söylediğim bir söz yoktur. Ben bir cinayet olayıyla ilgili yorum yaptım.

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Şikayetçi Erhan Çelik'in avukatı, sanık Gülben Ergen ile ilgili şikayetlerinin devam ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

BERAATINI İSTEDİ

Olayla ilgili olarak mahkeme, Gülben Ergen'den son sözlerini sordu. Son sözlerini söylerken gözleri dolan Gülben Ergen, "Benim sanık olarak yargılanmam bile bir mağduriyettir. Suçsuzum. Beraatımı isterim" dedi.

BERAATINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Gülben Ergen’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kadın cinayetine karşı yapılan yorum olarak değerlendirdiğini belirterek beraatına karar verdi.

Mahkeme kararında, sanığın kadın cinayetlerini işleyen erkek şahısla ilgili yaptığı güncel yorumlarında, 'namus' diyerek kadın öldürme olgusuna karşı vicdani karşı koyma ifadelerini dile getirdiğini belirtti.

Mahkeme, sanığın paylaşımın da şikayetçinin adını açıkça zikretmediği, 'Namus namus' diye cinayet işleyenleri açıkça hedef aldığı, bu arada kendisinin de şiddete maruz kaldığına ilişkin ifadelere yer vermesinde katılanı küçük düşürmeye yönelik bir suç kastı olarak değerlendirilemeyeceğine karar verildiğini ifade etti.