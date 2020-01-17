"En sevdiğimiz şey seyahat etmek"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Gülben Ergen, bu yıl "Dijital Yalnızlık" temasıyla düzenlenen "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"nın ödül törenine katıldı. Düzenlenen ödül töreninde Ergen'in keyfinin bir hayli yerinde olduğu görüldü.

"ERHAN ÇELİK" SESİZLİĞİ

Gazetecilerin, "Hakkınızda istenen hapis kararı ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Ergen, "Bugün sanat için buradayız, hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek koşar adımlarla gözlerden kayboldu.

Erhan Çelik'le 2017'de boşanan Gülben Ergen, ağustos ayında Kırıkkale'de eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin Facebook hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Ergen, paylaşımında "Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, 'Ne var canım arabasını çizmişse...' derler ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur” ifadesini kullanmıştı.

2 YIL 4 AY HAPSİ İSTENDİ

Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etmişti. Bunun üzerine Gülben Ergen'nin 2 yıl 4 ay hapsi istenmişti.