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Haberler > Magazin > Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası - Magazin haberleri Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası

Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasında devam eden bir dava daha sonuçlandı

DHA