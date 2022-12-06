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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında

Gülşen Bubikoğlu, 68'inci yaş gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Bubikoğlu, duygularını "Bugün çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi" sözleriyle ifade etti

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  • Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında: Sevdiklerimle özel bir gündü - Magazin haberleri

    Yıllardır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdüren Gülşen Bubikoğlu, 68'inci yaşına girdi. Bubikoğlu, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
  • Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında: Sevdiklerimle özel bir gündü - Magazin haberleri

    "ÇOK SEVDİKLERİMLE ÖZEL BİR GÜNDÜ"

    O anları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımında "Çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi. Bütün güzel temennileriniz için çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
  • Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında: Sevdiklerimle özel bir gündü - Magazin haberleri

    UYKU ÖNCESİ POZ

    Öte yandan sosyal medyadan sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda yatmadan önce çektiği bu fotoğrafı yayınlamıştı. Gönderisinde, okuduğu kitabın sonuna geldiğini dile getiren Bubikoğlu, "Geleceğe yönelik çok geniş bir bilgilendirme. Hızlı gelişen bilimsel teknolojiler heyecan verici aynı zamanda ürkütücü de. Sevdim kitabı... İyi geceler herkese" ifadelerini kullanmıştı.
  • Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında: Sevdiklerimle özel bir gündü - Magazin haberleri

    "SİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

    Öte yandan ekranlara dönmeyi düşünmediğini her fırsatta dile getiren Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz aylarda bir takipçisinin, "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik." sorusuna yanıt vermişti.
  • Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında: Sevdiklerimle özel bir gündü - Magazin haberleri

    "BAZI ŞEYLER GEÇMİŞTE KALDI"

    Usta oyuncu, konuyla ilgili şunları söylemişti:

    Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz.

    Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.
  • Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında: Sevdiklerimle özel bir gündü - Magazin haberleri

    Bubikoğlu, 1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile evlenmiş, 1977'de kızı Zeynep İnanoğlu'nu kucağına almıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, AA, İHA

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