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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Güney Kore’de balıkçı teknesi battı: 5 kayıp | Dış Haberler

        Güney Kore’de balıkçı teknesi battı: 5 kayıp

        Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında seyreden bir balıkçı teknesi alabora oldu. Teknedeki 10 mürettebatın 5'i kurtarılırken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 02:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 02:37
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        Güney Kore'de balıkçı teknesi battı: 5 kayıp
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        Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında seyreden Jaeseongho adlı bir balıkçı teknesinin henüz kesin bilinmeyen bir nedenle alabora olduğu bildirildi.

        Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden edinilen bilgilere göre, 1'i Endonezyalı ve 3'ü Vietnamlı olmak üzere 10 mürettebatı taşıyan 32 tonluk tekne, yerel saatte 19.56'da acil durum sinyali göndererek yardım istedi. Gelişme üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

        İHA'nın haberine göre; bölgede yapılan çalışmalar sonucunda kaptan ve 4 yabancı mürettebat sağ olarak kurtarılırken, diğer 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

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