Efsane komedi filmi serisinin ilk filmi olan Hababam Sınıfı 1975 yılında Ertem Eğilmez yönetmenliğinde beyaz perdeye çıktı. Senaryosunu Umur Bugay'ın kaleme aldığı Hababam Sınıfı filmi Arzu Film etiketiyle piyasada yerini alan filmlerden biridir. İşte Hababam Sınıfı hakkına merak edilenler...
HABABAM SINIFI KONUSU NE?
Hababam Sınıfı film serisi Mahmet Hoca'nın Özel Çamlıca Lisesi'ne gelmesiyle başlar. Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut ); kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat A sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.
HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
|Öğrenciler
|Okul ve Diğer
|Oyuncu
|Rolü
|Oyuncu
|Rolü
|Ders
|Kemal Sunal
|İnek Şaban
|Münir Özkul
|Müdür Muavini
Kel Mahmut
|Tarih
|Halit Akçatepe
|Güdük Necmi
|Sıtkı Akçatepe
|Paşa Nuri
|Fizik
|Tarık Akan
|Damat Ferit
|Ertuğrul Bilda
|Külyutmaz Necmi
|Biyoloji
|Feridun Şavlı
|Domdom Ali
|Hayri Karabey
|Rıza
|Coğrafya
|Cem Gürdap
|Tulum Hayri
|Talat Dumanlı
|Kürt Sıtkı
|Matematik
|Ahmet Arıman
|Hayta İsmail
|Akil Öztuna
|Akil Hoca
|Felsefe
|Cengiz Nezir
|Bozum Cahit
|İbrahim Oraloğlu
|Edebiyat Hocası
|Edebiyat
|Bülent İğdiroğlu
|Kalem Şakir
|Kemal Ergüvenç
|Kemal Hoca
|Kimya
|Dilaver Gür
|Dilaver
|Bilge Zobu
|Beden Hocası
|Beden Eğitimi
|Ergun Sözen
|Boncuk
|Muharrem Gürses
|Okul Müdürü
Muharrem Gür
|Gazanfer Şener
|Kikirik
|Adile Naşit
|Hafize Ana
|Ercan Gezmiş
|Postal Rıza
|Hakkı Karadayı
|Veysel Efendi
|Bülent Onaran
|Palamut Recep
|Leman Akçatepe
|Kız Lisesi Müdiresi
|Faruk Şavlı
|Haraç Vermeyen Öğrenci
|Ayşen Gruda
|Yarışma Sunucusu
|Ekrem Dümer
|Doktor
|Hüseyin Kaşif
|Ziyaretçi
Haylaz Oğuz
|Selim Naşit
|Ziyaretçi
Süslü Selim
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