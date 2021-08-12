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Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, karakterleri ne? Hababam Sınıfı konusu ne? İşte merak edilenler

Yeşilçam sinemasının ölümsüz eserlerinden Hababam Sınıfı bu akşam Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Rıfat Ilgaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan ve sinema klasiği bir seriye dönüşen Hababam Sınıfı filmi merak konusu oldu. Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, karakterleri ne? Hababam Sınıfı konusu ne? İşte merak edilenler

Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, karakterleri ne? Hababam Sınıfı konusu ne? İşte merak edilenler

Efsane komedi filmi serisinin ilk filmi olan Hababam Sınıfı 1975 yılında Ertem Eğilmez yönetmenliğinde beyaz perdeye çıktı. Senaryosunu Umur Bugay'ın kaleme aldığı Hababam Sınıfı filmi Arzu Film etiketiyle piyasada yerini alan filmlerden biridir. İşte Hababam Sınıfı hakkına merak edilenler...

HABABAM SINIFI KONUSU NE?

Hababam Sınıfı film serisi Mahmet Hoca'nın Özel Çamlıca Lisesi'ne gelmesiyle başlar. Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut ); kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat A sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Öğrenciler Okul ve Diğer
Oyuncu Rolü Oyuncu Rolü Ders
Kemal Sunal İnek Şaban Münir Özkul Müdür Muavini

Kel Mahmut

 Tarih
Halit Akçatepe Güdük Necmi Sıtkı Akçatepe Paşa Nuri Fizik
Tarık Akan Damat Ferit Ertuğrul Bilda Külyutmaz Necmi Biyoloji
Feridun Şavlı Domdom Ali Hayri Karabey Rıza Coğrafya
Cem Gürdap Tulum Hayri Talat Dumanlı Kürt Sıtkı Matematik
Ahmet Arıman Hayta İsmail Akil Öztuna Akil Hoca Felsefe
Cengiz Nezir Bozum Cahit İbrahim Oraloğlu Edebiyat Hocası Edebiyat
Bülent İğdiroğlu Kalem Şakir Kemal Ergüvenç Kemal Hoca Kimya
Dilaver Gür Dilaver Bilge Zobu Beden Hocası Beden Eğitimi
Ergun Sözen Boncuk Muharrem Gürses Okul Müdürü

Muharrem Gür
Gazanfer Şener Kikirik Adile Naşit Hafize Ana
Ercan Gezmiş Postal Rıza Hakkı Karadayı Veysel Efendi
Bülent Onaran Palamut Recep Leman Akçatepe Kız Lisesi Müdiresi
Faruk Şavlı Haraç Vermeyen Öğrenci Ayşen Gruda Yarışma Sunucusu
Ekrem Dümer Doktor
Hüseyin Kaşif Ziyaretçi

Haylaz Oğuz
Selim Naşit Ziyaretçi

Süslü Selim

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