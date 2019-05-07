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Hacamat orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan ve bozmayan şeyler araştırılmaya başlandı. Hacamat orucu bozar mı? sorusu da bu araştırılan sorular arasında. Din İşleri Yüksek Kurul Başkanlığı bu soruyu resmi sayfasında cevapladı. Peki hacamat orucu bozar mı?

Hacamat orucu bozar mı?

Hacamat orucu bozar mı? sorusu dün Ramazan ayına girmemizle birlikte en çok araştırılan ve merak edilen sorular arasına girdi. Hacamat, Peygamber efendimizin bize bıraktığı bir sünnettir bir nevi kan aldırma yöntemidir. Peki hacamat orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bu sorunun yanıtını resmi internet sayfasında yanıtladı. İşte o çok merak edilen sorunun cevabı...

HACAMAT ORUCU BOAR MI?

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.),“Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

 

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