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        Haberler Dünya Haiti'de çeteler hapishaneye silahlı saldırı düzenledi: Binlerce mahkum firar etti!

        Haiti'de çeteler hapishaneye silahlı saldırı düzenledi: Binlerce mahkum firar etti!

        Haiti'de çetelerin hapishaneye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 3 bini aşkın mahkum firar etti. Saldırı esnasında 12 mahkum hayatını kaybetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 07:57 Güncelleme: 04.03.2024 - 07:57
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        Haiti'de çetelerin hapishaneye silahlı saldırısı sonucu 3 bin 600 mahkum firar etti, 12 mahkum hayatını kaybetti.

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        Başkent Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine baskın yapan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı. Çatışma esnasında 3 bin 600 mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi de yaşamını yitirdi.

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        Haiti hükümetinden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde suç örgütlerinin hapishaneye saldırdığı ve polisin mukavemeti sonucu silahlı kişilerin bölgeden kaçtığı bildirildi.

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        Öte yandan çetelerin bastığı hapishanede 17 Kolombiya vatandaşının da olduğu ve Kolombiya hükümetinin Haitili yetkililerle temasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

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        SON 3 GÜNDE 4 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

        Bölge basınına göre, son 3 günde meydana gelen saldırılarda 4 polisin hayatını kaybetmesinin yanı sıra onlarca kişi yaralandı.

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        Bir süredir Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle protestolar düzenleyen binlerce kişi sıklıkla polisle karşı karşıya geliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Haiti
        #hapishane
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