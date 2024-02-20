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        Haberler Dünya Amerika Haiti'de minibüse silahlı saldırı: 10 ölü

        Haiti'de minibüse silahlı saldırı: 10 ölü

        Karayip ülkesi Haiti'de bir çete tarafından minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 06:51 Güncelleme: 20.02.2024 - 06:51
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        Haiti'de minibüse silahlı saldırı: 10 ölü
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        Haiti'de bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Ülke basınında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince'deki polis karakolu yakınında bir çete tarafından minibüse silahlı saldırı yapıldı.

        Saldırıda, minibüsteki 10 kişi öldü, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıklarına göre, çetenin dur ihtarına uymayan minibüs, otomatik silahlarla tarandı.

        Meydana gelen olaydan "400 Mwozo" çetesi sorumlu tutulurken polis geniş çaplı operasyon başlattı.

        AA'nın haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisince 2 Şubat'ta hazırlanan raporda, 2023'ün son 3 ayında Haiti'de 2 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaçırıldığı, rakamın bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttığı belirtilmişti.

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