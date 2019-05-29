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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakan Akkaya: Annem kör olmak üzereydi

Ünlü modacı Hakan Akkaya konuk olduğu 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu

Hakan Akkaya - Serenay Sarıkaya

Hakan Akkaya kendisiyle ilgili yaptığı samimi açıklamaların yanı sıra 72. Cannes Film Festivali'ne katılan Türk ünlülerin kıyafet seçimleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Akkaya'nın açıklamalarından satırbaşları: 

 

Bana sosyal medyadan negatif gerçekten çok az şey geliyor. Beni kendimden başka kimse ilgilendirmiyor artık. Yıllar geçtikçe ben artık kendime döndüm.

"ANNEM KÖR OLMAK ÜZEREYDİ"

Gittikleri estetik merkezinde annesine ışık dolgusu yapılan Hakan Akkaya, cildinin reaksiyon vermesi sonucu annesinin kör olma riski yaşadığını söyledi.

"EN ÇOK PAZAR ÇORAPLARINI SEVERİM"

Dünyanın her yerinde kendim için pazardan alışveriş yapıyorum.  En son Paris'te bir pazar varmış oraya gittim.  Gerçekten çok komik 250 Euro'ya kocaman deri bir çanta aldım.  Normalde en az 2500 Euro'ya alırsın ama öyle bir çanta.  Ben en çok pazar çoraplarını severim mesela, bir çoraba da 25 TL veremem yani. " dedi. 

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, açılış törenine katıldığı Cannes’da mavi kabarık elbisesiyle ilgi odağı olmuştu. Akkaya güzel oyuncunun elbisesi ve tarzı için, "Bu kız çok güzel bir kızmış. Ama bu elbiseden o kadar çok var ki bunun bir de orada bile 10 rengi vardı. Kesinlikle saçlarını topuz yaparak kullanmalı harika görünüyor" dedi. 

"GERÇEKTEN BİR DÜNYA STARI GİBİ DURUYOR"

Akkaya'nın Meryem Uzerli'nin Cannes tarzı için yorumu "Orada gerçekten bir dünya starı gibi duruyor. Ben çok beğendim." oldu. 

"KOLYESİNE BAYILDIM"

Ünlü etçi Nusret Gökçe, Cannes'da 'Dünyanın en iyi blogger'ı ödülüne layık görülmüştü. Festivalde Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekmişti. Akkaya, Gökçe için, "Nusret çok iyi görünüyordu. Kolyesine bayıldım." yorumunu yaptı. 

" SERENAY SARIKAYA'YI ÇOK BEĞENİYORUM"

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın tarzı hakkında ne düşündüğü sorulan Akkaya, "Serenay Sarıkaya'yı çok beğeniyorum. Nebahat Çehre tadında giden bir star olabilir." dedi. 

"HADİSE'NİN TARZINI BEĞENMEYE BAŞLADIM"

Ünlü modacı dün Akşam Ulus'ta bir mekan çıkışı makyajsız görüntülenen şarkıcı Hadise için, "Hadise'nin tarzını beğenmeye başladım. Bir star günün her saati görünümüne dikkat etmeli buna katılıyorum ama bu makyaj yapmak değil." dedi. 

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