Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti üçüncü kez anne-baba oldu! - Son dakika magazin haberleri

Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti üçüncü kez anne-baba oldu! - Son dakika magazin haberleri

2017'de nikâh masasına oturan Hakan Çalhanoğlu-Sinem Çalhanoğlu çifti, bir dönem 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelmişti. Kısa bir süre sonra aralarındaki buzları eriten ikili, kötü günleri geride bırakmıştı.

İkili, dünyaya gelen üçüncü çocukları Asil Can ile mutluluklarını artırırken, ailelerini de genişletti.

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Ünlü futbolcu, mutluluğunu da takipçileriyle paylaştı. Asil Can ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu, bu fotoğrafı yayınladı. Çalhanoğlu, gönderisine nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.