Bu yıl 26 ıncı kez d&uuml;zenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro &Ouml;d&uuml;lleri nde yılın en başarılı tiyatrocularına &ouml;d&uuml;lleri t&ouml;renle sahiplerine takdim edildi.Hali&ccedil; Kongre Merkezi nde ger&ccedil;ekleşen &ouml;d&uuml;l t&ouml;reninde sunuculuğu &Ouml;zge Borak ile Mert Fırat &uuml;stlendi. Haldun Dormen in sanat danışmanı olduğu Afife Tiyatro &Ouml;d&uuml;lleri nde &ouml;d&uuml;l kazananlar, b&uuml;y&uuml;k bir mutluluk yaşarken l&acirc;yık g&ouml;r&uuml;ld&uuml;kleri &ouml;d&uuml;lleri, kariyerlerinin sı&ccedil;rama tahtası edasında havaya kaldırdı. Yapı Kredi Afife Tiyatro &Ouml;d&uuml;lleri nde &ouml;d&uuml;l kazananlar ve onları alkışlamak i&ccedil;in salonda olanlar, b&uuml;y&uuml;k bir mutluluk yaşarken t&ouml;renin ev sahibi ve organizasyonun sanat danışmanı olan Haldun Dormen, bir hayli &uuml;z&uuml;nt&uuml;l&uuml; saatler ge&ccedil;irdi. Bunun nedeni de doktorunun 96 yaşındaki Haldun Dormen e t&ouml;rene katılması i&ccedil;in izin vermemesi... Hasta olan Dormen, &ccedil;ok istese, ila&ccedil; takviyesi alsa da doktorundan izin alamadı. Doktorunun; &Uuml;zg&uuml;n&uuml;m ama t&ouml;rene kesinlikle katılamazsın. Değil, t&ouml;rene katılmak evde ayakta bile olamazsın. Aksi takdirde sorumluluğu kabul etmiyorum. Kurban Bayramı na kadar evinden dışarı &ccedil;ıkmamalısın dediği Dormen, &ccedil;aresizce Yapı Kredi Afife Tiyatro &Ouml;d&uuml;lleri t&ouml;reninde yer alamadı. Haldun Dormen, aynı zamanda fikir babası da olduğu &ouml;d&uuml;l t&ouml;renine ilk kez katılamadı. Haldun Dormen, ge&ccedil;tiğimiz yıl, rahatsızlığı nedeniyle konuklarını oturarak karşılamak zorunda kalmıştı. T&ouml;reni evinde &ccedil;evrim i&ccedil;i olarak izleyen Haldun Dormen in adına verilen Haldun Dormen &Ouml;zel &Ouml;d&uuml;l&uuml; n&uuml; bir başka meslektaşı Duru Tiyatro adına Emre Kınay a takdim etti. mansethaberresim#2296201#