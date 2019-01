Geçen yıl Zorlu Center'da Ahmet Nazif Zorlu'yu görmüştüm. Etrafı kontrol ediyordu. Yerde küçük bir ıslaklık vardı. Görevlilerden birini çağırıp ıslaklığın silinmesini, aksi takdirde birinin kayarak düşmesine neden olacağını söyledi. Biraz da kızdı. Aslında bayağı kızdı; 'Bu ıslaklığı görmüyor musunuz?' diye... Sonradan öğrendim; aksaklık olup olmadığını görmek için her gün etrafı kontrol ediyormuş.

Afedersiniz Haldun Dormen, sizin balmumu heykelinizin yapılması bir lütuf mu? Sizinki yapılmayacak da kimin yapılacak? O balmumu heykelleri kariyerinin 10'uncu yılındaki ünlü isimler için de yapılıyor. Balmumu heykeli de ne ki? Sizin bronzdan heykeliniz dikilmeli. Hem de bir an önce.

Çocukken çatı düşüp küçük oranda sakat kaldı. İşte o küçük sakatlık Haldun Dormen'i günümüze taşıyan neden oldu. 'Her şeyi herkes kadar iyi yaparım' diyerek o sakatlığın oluşturduğu psikolojiyi bertaraf etti.

Haldun Dormen'in 1997'de başlattığı Afife Ödülleri, tiyatronun en değerli ödülleri olarak her yıl düzenlenmeye devam ediyor.

1960'lı yıllar, Türk sinemasının yılda 200 film ürettiği yıllar...Haldun Dormen, sinemanın çekim gücüne kapılarak biri 1965, diğeri 1966'da olmak üzere iki film çekti.Yapımcı, yönetmen ve senarist.Antalya Film Festivali'nde 'Film', 'Senaryo' ve 'Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Altın Portakal kazandı.Yapımcı, yönetmen ve oyuncu.Antalya Film Festivali'nde 'Senaryo' ve 'Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Altın Portakal kazandı.

Her iki film de ödüller almasına rağmen izleyiciden ilgi görmedi.

Sinema yapımcılığı üzerine olan kariyeri iki filmle sınırlı kalan Haldun Dormen, ödüllere rağmen izleyicinin filmlere neden ilgi göstermediğini "Çünkü zamanından önce yapıldı. Yani zamanına uygun filmler değildi. Bugün olsa olabilirdi. Ama olsun, filmciliğimi de yapmış oldum böylece" sözleriyle açıkladı.



Yıl 1972...

Dormen Tiyatrosu kapandı.

Büyük bir şaşkınlık...

Nasıl olur, Dormen Tiyatrosu nasıl kapanır?

Çünkü artık evlerin çatılarını antenler kaplamaya başlamıştı.

Televizyonun yaygınlaşmaya başladığı dönemler.

Televizyonla birlikte değişen sosyal hayat önce tiyatroları etkiledi.

Masraflar karşılanamıyordu.

Dormen Tiyatrosu, misyonunu tamamlamıştı.

Tiyatroda çalışanlar, oyuncular arasında 'Kapandık' haberi sonrası ağlayanlar, hatta bayılanlar oldu.

Ne var ki elden gelen bir çare yoktu.

Haldun Dormen'in büyük ölçüde ekonomik sıkıntı yaşaması Dormen Tiyatrosu'nun kapısına kilit vurdurdu.

Hatta öyle büyük bir ekonomik sıkıntı yaşadı ki 'Bir daha tiyatro açmayacağım' dedi.

Dormen Tiyatrosu, misyonunu tamamlamış olsa da Haldun Dormen'in misyonu yeni mecralarda sürecekti.

O mecra doğal olarak televizyon oldu.

Haldun Dormen'in yönetmenlik ve senaristlik misyonunu televizyonda sürdürdüğü 'Unutulanlar', aralarında Kerem Yılmazer, Can Gürzap, Perran Kutman, Ayten Gökçer ve Göksel Kortay'ın da olduğu tiyatro oyuncularının diziyle tanışmasına vesile oldu.

Dizi kariyeri de sinema kariyeri gibi umduğu gibi gitmese de 1990'a kadar kültür - sanat içerikli TV programları yaptı.



Bir gün Egemen Bostancı der ki; 'Feriköy'de bir yer var. Gidip bir baksana. Belki orada komedi tiyatrosu yaparız.'

Haldun Dormen, gidip bakar.

'Tamam orası olur' der.

Ardından da çalışmalar başlar.

Adı önce Egemen Bostancı Tiyatrosu'dur.

Egemen Bostancı der ki; 'Her şeyiyle sen uğraşırken buranın adı neden Egemen Bostancı Tiyatrosu? Burası Dormen Tiyatrosu olsun.'

Haldun Dormen, 1972'de 'Bir daha tiyatro açmayacağım' demiştir ama Egemen Bostancı emrivaki yapmıştır.

Her ne kadar 'Bir daha tiyatro açmayacağım' demiş olsa da o emrivaki Haldun Dormen'in içindeki tiyatro ateşinin yeniden harlanmasına neden oldu.

Fakülte öğrencisiyken bir dönem Feriköy Öğrenci Yurdu'nda kalmıştım.

Dormen Tiyatrosu ile öğrenci yurdu arasındaki mesafe 50 adım.

O gün 'Şahane Züğürtler' sahneleniyor.

Tiyatronun önünden geçerken oyunun afişlerine bakıyorum.

Haldun Dormen meğer arkamdaymış.

- Bu oyunu hiç izledin mi?

- Hayır.

- O zaman akşam gel izle.

Sonra beni içeri davet etti, çay ısmarladıktan sonra 'Şahane Züğürtler'e bir bilet verdi.

Akşam oldu, oyunu izledim.

Çıkarken Haldun Dormen yanıma geldi;

- Oyunu beğendin mi?

- Evet, çok.

- O zaman buradaki her oyunu izlemeye geliyorsun. Geldiğinde beni bul.



Gerek öğrenciyken gerekse gazeteci olduktan sonra gittiğim Dormen Tiyatrosu'nda Haldun Dormen'in işine olan sevgisi ve saygısının ne büyük ölçüde olduğunu görmek heyecan vericiydi.

Ekonomik sıkıntılarla uğraştığını görmekse bir o kadar üzücü.

Arkadaşlarıma hep şunu derdim; 'Adam Haldun Dormen olmuş hâlâ ekonomik sıkıntı yaşıyor.'