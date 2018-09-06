SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
ABD
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Haley'nin yorumlarına Rusya ve Nikaragua'dan tepki geldi!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Nikaragua'da nisan ayından bu yana en az 300 kişinin ölümüne neden olan öğrenci ve muhaliflerin gösterilerine hükümetin müdahalesi konusunda düzenlenen BMGK toplantısında, "Nikaragua, her geçen gün bilindik bir yola doğru ilerliyor. Bu yol Suriye'nin, Venezuela'nın izlediği yol." ifadesini kullandı.

06.09.2018 - 10:13 | Güncelleme: AA

ABD, BM Güvenlik Konseyini (BMGK) Nikaragua'nın, Suriye'de iç savaş ve Venezuela'da insani krizle sonuçlanana benzer bir yol izlediği uyarısında bulundu.

Nikaragua ve Venezuela devlet başkanları Daniel Ortega ve Nicolas Maduro'yu, "kendi halklarından korkarak yaşayan diktatörler" olarak nitelendiren Haley, Nikaragua hükümetinin, halkın özgürlük taleplerine yanıt vererek "barış ve güvenliği tehdit eden zorbalığı önlemek için" hala fırsatı olduğunu söyledi.

Toplantıda Haley'in yorumlarına, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'dan tepki geldi.

Nebenzia, ABD'nin Nikaragua'ya karşı yıkıcı politikalarının uzun bir geçmişe dayandığını belirterek bu toplantının da yıkıcı dış müdahalenin çirkin ve göze çarpan bir örneği olduğunu dile getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, bugünkü tartışmadan sonra Nikaragua'daki kutuplaşmanın daha da kötüleşeceği uyarısı yaptı.

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega da Managua'da bir yürüyüşte yaptığı konuşmada Haley'e yanıt verdi. Ortega, "Nikaragua halkına yardım etmek, barışa katkıda bulunmak istiyorlarsa yapabilecekleri ve yapmaları gereken en iyi şey, Nikaragua'ya burunlarını sokmamak." dedi.

NİKARAGUA'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR 

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisanda başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisanda büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin arabuluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X