ABD, BM Güvenlik Konseyini (BMGK) Nikaragua'nın, Suriye'de iç savaş ve Venezuela'da insani krizle sonuçlanana benzer bir yol izlediği uyarısında bulundu.

Nikaragua ve Venezuela devlet başkanları Daniel Ortega ve Nicolas Maduro'yu, "kendi halklarından korkarak yaşayan diktatörler" olarak nitelendiren Haley, Nikaragua hükümetinin, halkın özgürlük taleplerine yanıt vererek "barış ve güvenliği tehdit eden zorbalığı önlemek için" hala fırsatı olduğunu söyledi.

Toplantıda Haley'in yorumlarına, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'dan tepki geldi.

Nebenzia, ABD'nin Nikaragua'ya karşı yıkıcı politikalarının uzun bir geçmişe dayandığını belirterek bu toplantının da yıkıcı dış müdahalenin çirkin ve göze çarpan bir örneği olduğunu dile getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, bugünkü tartışmadan sonra Nikaragua'daki kutuplaşmanın daha da kötüleşeceği uyarısı yaptı.

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega da Managua'da bir yürüyüşte yaptığı konuşmada Haley'e yanıt verdi. Ortega, "Nikaragua halkına yardım etmek, barışa katkıda bulunmak istiyorlarsa yapabilecekleri ve yapmaları gereken en iyi şey, Nikaragua'ya burunlarını sokmamak." dedi.

NİKARAGUA'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisanda başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisanda büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin arabuluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

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