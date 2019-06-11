Hande Subaşı, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Subaşı, yakın dostları ile bir araya geldi. Uzun bir süredir görmediği dostları ile kafede buluşan Subaşı'nın sade ve doğal güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı. Güzel şarkıcı, alışveriş merkezinden ayrılmadan önce kısa bir tur yapmayı da ihmal etmedi.

AŞKINI İLAN ETTİ

Öte yandan ünlü oyuncu Hande Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Subaşı bir süredir işadamı Alican Ulusoy ile beraber olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Hande Subaşı, Instagram hesabı üzerinden Alican Ulusoy'la beraber yer aldıkları kareyi, "Bir süredir sessizliğimin ve mutluluğumun sebebi... Tarifsiz ve özel... İyi ki... Güzel adam" notuyla paylaştı.