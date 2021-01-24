Kanal D ekranlarında yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programının bugünkü konuğu olan Hande Subaşı araştırılıyor. Her hafta televizyon dünyasından bir ismi konuk eden Arda Türkmen bu hafta Hande Subaşı'nı ağırlıyor. Peki, Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı kaç yaşında? İşte Hande Subaşı hakkında merak edilenler...

HANDE SUBAŞI KİMDİR?

21 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da doğan Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladiktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu. 2005'te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve en iyi Ulusal Kostümü ödülünü aldı.

Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadıktan sonra ATV'de yayımlanan Elveda Rumeli adlı dizide Vahide karakterlerini canlandırdı. 2009'da Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filmlerinde, ayrıca Elde Var Hayat dizisinde oynadı. 29 Ekim 2011'de vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle yer aldı. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Düşman Kardeşler adlı dizide Selin karakterini canlandırdı. Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katıldu. Diriliş Ertuğrul dizisinde Aykız karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı. 2017-2018 yıllarında Bahtiyar Ölmez dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.

HANDE SUBAŞI FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Adak (2006)

Kuşdili (2006)

Elveda Rumeli (2007-2009)

Gelecekten Bir Gün (2009)

Güneşi Gördüm (2009)

Elde Var Hayat (2010)

Anadolu Kartalları (2011)

Düşman Kardeşler (2012)

Merhamet (2013)

Diriliş Ertuğrul (2014 -2015)

Bahtiyar Ölmez (2017-2018)

Aşk Uykusu (2017)