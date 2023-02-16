ADIYAMAN

Toplam 34 bin 578 binada yapılan çalışmada 115 bin 46 bağımsız birimin hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda 6 bin 990 binadaki 29 bin 703 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 2 bin 613 binadaki 11 bin 179 bağımsız birimin orta hasarlı, 11 bin 694 binada bulunan 38 bin 823 bağımsız birimin az hasarlı, 9 bin 310 binada yer alan 21 bin 365 bağımsız birimin de hasarsız olduğu saptandı.