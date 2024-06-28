Hasta yakını güvenlik görevlisini darp etti

Çankırı Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi Sabri Karakaya, bir hasta yakını tarafından itilerek düşürüldü.

Bu sırada kafasını masaya çarpan Karakaya, baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerince müdahale edilen Karakaya'nın tedavisi sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yaptığı açıklamada, güvenlik personelinin saldırıya uğraması ve yaralanmasının derin üzüntü ve kaygı yarattığını belirtti.

Bu tür olayların sağlık hizmeti sunan birimlerde çalışan personelin güvenliğini tehdit ettiği gibi sağlık hizmetinin sunulmasını da engellediğini kaydeden Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı: