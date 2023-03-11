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Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya ilçesinde Roma Dönemi'nden kalma su kemeri ve çevresindeki evler ayakta kaldı

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  • Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi

    Hatay'ın Defne ilçesindeki Harbiye bölgesinden Antakya'ya su getirmek için Roma İmparatoru Trajan tarafından 2'nci yüzyılda yaptırıldığı bilinen, yaklaşık 20 metre yükseklik ve 2,5 metre genişliğe sahip su kemeri, günümüzde üzerinden ve altından araçların geçebildiği köprü vazifesi görüyor.
  • Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi

    Tarihi su kemeri, asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler ile 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremi hasarsız atlattı.
  • Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi

    Su kemerinin yakınında evi bulunan Mehmet Sağanak, tarihi yapının ve çevresindeki evlerin depremde ciddi hasar görmediğini söyledi.
  • Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi

    Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki bölgenin kayalık alan üzerine kurulu olduğunu anlatan Sağanak, şöyle devam etti:
  • Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi

    "Bizim evlerimiz 65-70 yıllık. Mahallemizdeki tarihi su kemeri de depremlere rağmen ayakta duruyor. Eski tarihlerden beri halen ayakta olduğu biliniyor. Kemerin yağmur nedeniyle oluşan sarkıkları var. 
  • Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi

    Bu sarkıklara 'memek' deniliyor. Bundan dolayı halk arasında 'Memekli köprü' olarak da adlandırılıyor. Bu sarkıklardan 2-3'ünün düştüğünü gördük. Zeminin sağlam olması sayesinde kemer, depremde hiç zarar görmedi."
  • Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi

    Su kemerinin halihazırda köprü olarak kullanıldığını vurgulayan Sağanak, ağır tonajlılar hariç üzerinden tüm araçların geçebildiğini sözlerine ekledi.

     
  • Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi
  • Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi
  • Hatay'da Roma Döneminde inşa edilen su kemeri depremlerde zarar görmedi

Hatay'ın Defne ilçesindeki Harbiye bölgesinden Antakya'ya su getirmek için Roma İmparatoru Trajan tarafından 2'nci yüzyılda yaptırıldığı bilinen, yaklaşık 20 metre yükseklik ve 2,5 metre genişliğe sahip su kemeri, günümüzde üzerinden ve altından araçların geçebildiği köprü vazifesi görüyor.

Tarihi su kemeri, asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler ile 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremi hasarsız atlattı.

Su kemerinin yakınında evi bulunan Mehmet Sağanak, tarihi yapının ve çevresindeki evlerin depremde ciddi hasar görmediğini söyledi.

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki bölgenin kayalık alan üzerine kurulu olduğunu anlatan Sağanak, şöyle devam etti:

"Bizim evlerimiz 65-70 yıllık. Mahallemizdeki tarihi su kemeri de depremlere rağmen ayakta duruyor. Eski tarihlerden beri halen ayakta olduğu biliniyor. Kemerin yağmur nedeniyle oluşan sarkıkları var. Bu sarkıklara 'memek' deniliyor. Bundan dolayı halk arasında 'Memekli köprü' olarak da adlandırılıyor. Bu sarkıklardan 2-3'ünün düştüğünü gördük. Zeminin sağlam olması sayesinde kemer, depremde hiç zarar görmedi."

Su kemerinin halihazırda köprü olarak kullanıldığını vurgulayan Sağanak, ağır tonajlılar hariç üzerinden tüm araçların geçebildiğini sözlerine ekledi.

 

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