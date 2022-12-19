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Karadeniz üzerinden geldi! Sıcaklık 6-12 derece düşüyor! Meteoroloji'den 2 bölge için kritik uyarı! 10 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün ve yarın Marmara ile Ege bölgelerinde fırtına bekleniyor. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla yurt genelinde sıcaklıklar 6-12 derece düşüyor. Yarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa için "sarı" alarm verildi

Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den 2 bölge için kritik uyarı! 10 kent için
Karadeniz üzerinden geldi! Sıcaklık 6-12 derece düşüyor!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 6-12 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; bugün ve yarın, Marmara ve Ege’nin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

10 İL İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Yarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa için "sarı" alarm verildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VAR

Soğuk havayla birlikte Marmara’nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

KONYA-ANTALYA KARAYOLU İÇİN UYARI

Kar yağışlarının salı günü Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya’nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalıdır.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE ÜÇ GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bugün, yarın ve çarşamba günü 3 büyük ilimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle olacak:

PAZARTESİ - Ankara: 5 / 7 İstanbul: 7 / 8 İzmir: 12 / 14

SALI - Ankara : 0 / 4 İstanbul : 5 / 9 İzmir : 6 / 11

ÇARŞAMBA - Ankara: -2 / 8 İstanbul: 7 / 11 İzmir : 6 / 13

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