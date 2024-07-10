Hollanda - İngiltere maçı CANLI YAYIN

STAT: BVB Dortmund Stadı

HAKEM: Felix Zwayer

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Xavi Simons, Reijnders, Malen, Gakpo, Depay.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehl, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

Turnuvaya D Grubu'nda Polonya galibiyeti ile başlayan Hollanda, daha sonra Fransa ile golsüz berabere kalıp Avusturya karşısında 3-2 mağlup olmuştu. En iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turu'na kalan Hollanda, E Grubu'nu averajla lider bitiren Romanya'yı 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı.

Çeyrek finalde A Milli Takımımız ile eşleşen Portakallar, ilk yarıyı geride kapattığı maçı 2-1 kazanıp son dört takım arasına kaldı. Sadece 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale kalan ve Almanya'daki turnuvada şampiyon olan Hollanda'nın amacı bu başarıyı tekrar etmek.

REKLAM

Turnuvaya Sırbistan galibiyeti ile başlayan İngiltere, daha sonra üst üste iki beraberlik aldı. Beş puanla grup lideri olan Southgate'in ekibi, sahada gösterdiği performans nedeniyle oldukça eleştirildi. Slovakya ile oynanan son 16 turu maçında adeta ipten dönen İngilizler, son anlarda Bellingham'ın golüyle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Harry Kane attığı kritik golle galibiyeti ve aynı zamanda çeyrek finali getirdi.

İsviçre ile oynanan çeyrek final maçında da geriye düşen İngiltere, Bukayo Saka ile skoru eşitledi ve seri penaltı vuruşları sonucu yarı finale gitmeyi başardı. EURO 2020'de de final oynayan ve İtalya'ya kaybeden Southgate'in ekibi, yine turnuvanın son maçını oynamak istiyor.