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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hollanda - İngiltere maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Hollanda - İngiltere maçı CANLI YAYIN

        Hollanda - İngiltere maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. EURO 2024'te ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geliyor. A Milli Takımımız karşısında 2-1 kazanıp son 4 takım arasına kalan Hollanda'nın hedefi 1988'deki turnuva gibi finale gitmek. İngiltere ise üst üste ikinci kez finalde yer almayı hedefliyor. Kazanan ekip finalde İspanya'nın rakibi olacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.07.2024 - 20:55 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:55
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        STAT: BVB Dortmund Stadı

        HAKEM: Felix Zwayer

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

        Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Xavi Simons, Reijnders, Malen, Gakpo, Depay.

        İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehl, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

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        Turnuvaya D Grubu'nda Polonya galibiyeti ile başlayan Hollanda, daha sonra Fransa ile golsüz berabere kalıp Avusturya karşısında 3-2 mağlup olmuştu. En iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turu'na kalan Hollanda, E Grubu'nu averajla lider bitiren Romanya'yı 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı.

        Çeyrek finalde A Milli Takımımız ile eşleşen Portakallar, ilk yarıyı geride kapattığı maçı 2-1 kazanıp son dört takım arasına kaldı. Sadece 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale kalan ve Almanya'daki turnuvada şampiyon olan Hollanda'nın amacı bu başarıyı tekrar etmek.

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        Turnuvaya Sırbistan galibiyeti ile başlayan İngiltere, daha sonra üst üste iki beraberlik aldı. Beş puanla grup lideri olan Southgate'in ekibi, sahada gösterdiği performans nedeniyle oldukça eleştirildi. Slovakya ile oynanan son 16 turu maçında adeta ipten dönen İngilizler, son anlarda Bellingham'ın golüyle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Harry Kane attığı kritik golle galibiyeti ve aynı zamanda çeyrek finali getirdi.

        İsviçre ile oynanan çeyrek final maçında da geriye düşen İngiltere, Bukayo Saka ile skoru eşitledi ve seri penaltı vuruşları sonucu yarı finale gitmeyi başardı. EURO 2020'de de final oynayan ve İtalya'ya kaybeden Southgate'in ekibi, yine turnuvanın son maçını oynamak istiyor.

        HOLLANDA HÜCUMDA DAHA ETKİLİ

        Turnuvada yarı finale gelene kadar Hollanda 9 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en golcü 3. takımı konumunda yer aldı.

        İngilizler ise oynadıkları toplam 5 maçta 5 kez fileleri havalandırabildi.

        Hollanda kalesinde 5 gol görürken, İngilizler yalnızca 3 gol yedi.

        REKABETTE 23. RANDEVU

        Hollanda ile İngiltere, A milli takım seviyesinde 23. kez karşı karşıya geliyor.

        Rekabette geride kalan 2 müsabakanın 7'sini Hollanda, 6'sını İngiltere kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Hollanda'nın attığı 29 gole, İngiltere 31 golle karşılık verebildi.

        İki takım arasında oynanan son 8 maçın 5'inde 90 dakikalar eşitlikle tamamlandı.

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