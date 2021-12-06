Home Connect 10 milyon cihaza ulaştı

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Ev teknolojileri markası BSH'ın 2014 yılında hayat geçirdiği akıllı telefon veya tablet üzerinden ev aletlerinin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan Home Connect uygulamasının dünyada 10 milyon cihaza ulaştığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, BSH'ın 50’den fazla iş ortağıyla birlikte dünya genelinde ev aletlerine yönelik güvenilir bir ekosistem oluşturma amacıyla hayata geçirdiği Home Connect, şu an 47 ülkede ve 25 dilde kullanılabiliyor.

Home Connect'in, kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden ev aletlerini kontrol etme olanağı tanıdığı, kullanıcıların cihazlarını aynı zamanda Apple Watch, Fitbit ve diğer Android tabanlı akıllı saatler üzerinden de kontrol edebildiği aktarıldı.

Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, buzdolaplarından bulaşık ve çamaşır makinelerine, fırından kahve makinelerine kadar ev aletlerine uzaktan erişebiliyor ve kontrol edebiliyorlar. Tüketicilerin ayrıca evden çıktıklarında açık unuttukları ev aletini Home Connect uygulamasıyla kapatabildikleri, böylece gereksiz enerji tüketiminin önüne geçebildikleri aktarıldı.

'DİJİTAL SERVİSLER SUNAN BİR ŞİRKETE DÖNÜŞÜYORUZ'

Elektrikli ev aletleri sektöründe yarım asırdır birçok yenilikçi ürüne ve işe imza attıklarını ifade eden BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, "Elektrikli ev aletleri sunan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital servisler, hizmetler ve içerikler geliştiren, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ve uçtan uca deneyimler sunan bir şirkete dönüşüyoruz. İçinde bulunduğumuz dijital çağda tüketicinin konfor alanını genişletmek, günlük yaşam kalitesini yükseltmek, zamandan tasarruf etmesini sağlamak büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda tüketicilerimize, yenilikçi ürünleri içeren bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz. Ev aletlerimizi internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler Home Connect uygulaması ile bugünden ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor" dedi.

Grubun dünyadaki en önemli üç merkezinden biri olan Tekirdağ Çerkezköy’deki Ar-Ge merkezinde ise 2020 yılında yapılan Ar-Ge harcamalarının 100 milyon TL’yi geçtiği belirtilirken, şirketin Türkiye’de 2020 yılında 31 patent tescil ettirdiği, 1992 yılından bu yana tescil edilen patent sayısının ise 231’e ulaştığı kaydedildi.