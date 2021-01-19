HSBC İngiltere'de 82 şubesini kapatacak

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Bankadan yapılan açıklamada, HSBC'nin İngiltere'deki 593 şubesinden 82'sinin kapatılmasına karar verildiği, kapatılan şubelerde çalışanların işten çıkarılmayacağı, bu kişilerin yakın şubelerde çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, son 5 yılda bankanın şubelerini kullanan müşteri sayısının üçte bir oranında azaldığı, müşterilerin yaklaşık yüzde 90'ının telefon, internet ya da akıllı telefon uygulama bankacılığı hizmetlerini kullandığı kaydedildi.

Küresel finans devi HSBC, 2019 yılında vergi öncesi kârının 2018'e göre yüzde 33 düşüşle 13.35 milyar dolara gerilediğini açıklamış, Banka, beklenenden olumsuz gelen bu sonuç üzerine 2022 yılına kadar 4.5 milyar dolarlık tasarruf ve 100 milyar dolarlık varlık satışı yapacağını duyurmuştu.

Tasarruf planının detaylarını paylaşan HSBC CEO'su Noel Quinn plan kapsamında 2022 yılına kadar çalışan sayısını 35 bin azaltacaklarını açıklamıştı.