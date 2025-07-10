İç Anadolu'nun en büyük mozaik kazı çalışmasında, yeni mozaiklere rastlandı

"2026 YILINDA ZİYARETE AÇILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız ise “Orta Anadolu'da şu ana kadar kazısı yapılmış en önemli villa rustika yapısı olan bu devasa bir kompleks halindeki yapımızın, kalan mekanlarını bir an önce kazısını tamamlamak ve burada bir ören yeri kazandırılması ile birlikte 2026 yılında yapılacak çalışmalarla ziyarete açılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılki çalışmalarımızda da tespitini yaptığımız ve tespit edilmesini umduğumuz alanlarımız var. 32 tane mekanı, şu ana kadar kazmış bulunmaktayız” diye konuştu.