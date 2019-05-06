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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İğne orucu bozar mı?

11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girmemiz ile birlikte orucu bozan ve bozmayan şeyler araştırılmaya başlandı. İğne vurulmak da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, orucu bozan ve bozmayan konularla ilgili soruları cevapladığı resmi sayfasında iğne vurulmak orucu bozar mı? sorusuna da cevap verdi. Peki iğne vurulmak orucu bozar mı?

İğne orucu bozar mı

İğne vurulmak orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayıyla birlikte en çok araştırılan konular arasına giriyor. Bir hastalığımız nedeniyle yaşamımızın sonuna kadar veya vitamin eksikliği ve yahut her hangi bir sebepten dolayı iğne vurulmamız gerekir. Peki Ramazan ayında iğne vurulmak orucu bozar mı? İşte Din Yüksek seçim Kurulu Başkanlığı’nın resmi sayfasında yer alan cevap…

İĞNE ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

 

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YORUMLAR

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