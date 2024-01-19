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        Haberler Dünya İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünya basınında

        İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünya basınında

        İlk Türk astronotu ünvanını alan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna gece saatlerinde başladı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı dünya basınında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:36
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        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün gece başarıyla fırlatıldı. İlk Türk astronotun uzay seyahati dünya basınında da geniş yer buldu.

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        CNN International, "SpaceX, Avrupa özel uzay misyonuyla ilk Türk astronotu gönderdi" ifadelerini kullandı

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        ABD merkezli NBC haber kanalı ise, "Türkiye, İsveç ve İtalya'dan astronotlar uzay istasyonuna gönderildi. Astronotların Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşması bekleniyor ve iki haftayı yörüngedeki istasyonda geçirecekler" ifadelerine yer verdi.

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        Bloomberg "Türkiye, ilk astronotunu SpaceX kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçurdu ve bu, ülkenin yeni oluşan uzay programında bir dönüm noktası oldu" sözlerini kullandı.

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        Fransa merkezli gazete La Monde ise "Türkiye'nin ilk astronotu, bir İsveçli ve İtalyan ile birlikte 18 Ocak Perşembe günü SpaceX Falcon roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi" dedi.

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        Hindistan merkezli Times of India "Türkiye'nin ilk astronotunun bulunduğu mürettebat uzay istasyonuna doğru uçuşa başladı" başlığını kullandı.

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        Çin merkezli South China Morning Post "Türkiye'nin ilk astronotunu içeren ekip uzay istasyonuna doğru yola çıktı" dedi.

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        14 GÜN GÖREV YAPACAK

        Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak saat 13.15'te alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan ISS'e kenetlenecek.

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        Burada 14 gün görev yapacak Gezeravcı ve mürettebatın, ocak sonunda aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor. Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları, dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.

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        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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