Şu anda dijital medyaya iki proje hazırladığını belirten İlker İnanoğlu, bu projelerde oyuncu olarak değil, yapımcı olarak yer alacağını belirtti. İnanoğlu, diğer projesi için "Bir Youtube kanalı hazırlığındayım. Talk show yapacağım" dedi.

Latin Amerika'da ve Rusya'da aynı şeylerin izlendiğini belirten İlker İnanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Amerika'da yaşarken saçımı kesen adam "Muhteşem Yüzyıl'ın şu bölümünde ne oluyor?" diye bana soruyordu. Kübalı, Amerikalı kişilerdi...