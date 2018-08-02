Anıtkabir’de düzenlenen tören sonrasında YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.

TOPLANTI 2,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ardıdnan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklama yapıldı.

ATAMALAR

Kalın, "9 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacaktır. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı." dedi.

Kalın, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi" diye konuştu.

İLKLER

Önemli kararların alındığı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaş ilk defa katıldı. Genelkurmay Başkanı olarak önceki YAŞ toplantılarına katılan Hulusi Akar toplantıya ilk defa Milli Savunma Bakanı olarak, Genelkurmay Başkanı olarak da Orgeneral Yaşar Güler katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da YAŞ toplantısına ilk defa katılananlar arasında.

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