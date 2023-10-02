Son dakika haberi İngiltere'nin Oxford şehrinde patlama meydana geldiği bildirildi
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında patlama olduğu belirtildi. Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı
Giriş: 02.10.2023 - 23:32 Güncelleme: 02.10.2023 - 23:52
İngiltere yerel basında, Oxford yakınlarındaki patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı.
Bölge halkı, akşam saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Ayrıntılar gelecek...