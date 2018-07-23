Instagram bildirimlerini açma/kapama nasıl yapılır?

Instagram'ın bildirimleri canınıza tak ettiyse 2 adımda tüm bildirimlere kulak tıkayabilirsiniz. Intagram istediğiniz kişileri sessize alma özelliği sayesinde önemli gelişmeleri kaçırmanızın da önüne geçer. Peki Intagram bildirimleri nasıl kapatılır? İşte Instagram mesajlarını sessize alma işlemi...
INSTAGRAM BİLDİRİMLERİ NASIL SESSİZE ALINIR?
Instagram hesabınızda mesajlaştığınız kişileri sessize alabilirsiniz. Bu sayede her mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi uyarmasının önüne geçebilirsiniz. Instagram istediğiniz kişileri sessize almanızı sağlar. İşte 2 adımda Instagram'ı sessize alma işlemi;
- Instagram hesabınızı açın ve mesajlaşma bölümüne gidin
- Sessize almak istediğiniz kişiyi seçin ve yana kaydırın " Sessize Al" seçeneğini göreceksiniz.
INSTAGRAM BİLDİRİMLERİNİ KAPAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Telefonunuza gelen tüm Instagram bildirimlerini kapamak istiyorsanız telefonunuzun markasına göre işlem yapabilirsiniz.Bildirimleri kapadığınız anda Instagram'da olup bitenlerle ilgili hiçbir uyarı almazsınız. İşte Android ve iPhone marka telefonlarda Instagram bildirimlerini kapama işlemi...
ANDROİD'TE BİLDİRİMLERİ KAPAMA
- Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yöneticisi> Instagram sekmelerine dokunun
- Bildirimler menüsünü seçin ve açılan ekrandan “Bildirimlere izin ver” seçeneğini pasif hale getirin.
İPHONE'DA BİLDİRİMLERİ KAPAMA
- Ayarlar >Instagram > Bildirimler sekmelerine dokunun
- Bildirimlere izin ver yazısının yanındaki butona dokunun ve bildirim alımını durdurun
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