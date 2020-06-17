Dünya genelinde yüz milyonların yoğun olarak kullanıldığı Instagram'ı Türkiye'de ise yaklaşık 38 milyon kişi kullanıyor. Bu platformu kullanan kişilerin yüzde 41'i kadın yüzde 59'u ise erkek kullanıcılardır. Instagram kullananların sayısı her geçen yıl, yıllık olarak yaklaşık yüzde 2 oranında artarken bazı kullanıcılar ise Instagram hesabını tamamen kapatmak istiyor ve "Instagram silme nasıl yapılır?" sorusunu yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte sizler için İnstagram silme linkini gerekli araştırmaları derledik.

Dünya çapında en popüler video ve resim paylaşım platformu olarak kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram, ülkemizde de hemen hemen herkes tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak herhangi bir sebepten dolayı Instagram hesabını kapatmak isteyen ve birçok kişinin zorlandığı Instagram hesabını tamamen silme ya da geçici olarak dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını sizler için derledik. Instagram hesabınızı tamamen silme işlemi için izleyeceğiniz yol çok basittir. Ayrıca silme işlemine geçmeden önce hatırlatmak isteriz ki Instagram hesabınızı tamamen silerseniz tüm paylaşımlarınız (fotoğraf, video) ve tüm etkileşimleriniz (takipçileriniz, yorum, beğeni, mesaj) hepsi silinir. Bu durumda öncelikle resim ve videolarınızı yedeklemenizi öneririz. Bununla birlikte Instagram hesabınızı kapatmak konusunda eğer kararsız iseniz hesap dondurma işlemini de kullanabilirsiniz. Fakat kalıcı olarak Instagram hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıdaki işlemleri sırası ile yapmanız gerekmektedir.

Instagram Hesap Silme Linki

INSTAGRAM HESAP SİLME LİNKİ

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