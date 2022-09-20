İran'da kadınlardan saç kesme eylemi

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

SAÇ KESME EYLEMİ

22 yaşındaki Mahsa'nın ölümünü protesto için ise başta İran olmak üzere dünyanın dört bir yanında kadınlar saç kesme eylemi yaptı.

İranlı aktivist Masih Alinejad Twitter paylaşımda, "İranlı kadınlar, Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etmek için saçlarını keserek öfkelerini gösteriyor. Bu cinsiyet ayrımcılığı rejiminden bıktık" dedi.