İran'da kadınlardan saç kesme eylemi

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
— Naser Khoshnevis (@khoshnevisnaser) September 18, 2022
TAHRAN POLİSİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI, AKTİVİSTLER REDDETMİŞTİ
Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.
İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.
Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini belirtiyor.
SAÇ KESME EYLEMİ
22 yaşındaki Mahsa'nın ölümünü protesto için ise başta İran olmak üzere dünyanın dört bir yanında kadınlar saç kesme eylemi yaptı.
İranlı aktivist Masih Alinejad Twitter paylaşımda, "İranlı kadınlar, Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etmek için saçlarını keserek öfkelerini gösteriyor. Bu cinsiyet ayrımcılığı rejiminden bıktık" dedi.
REİSİ SORUŞTURMA TALİMATI VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaşananların ardından hadisenin tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat vermişti.
Konunun incelenmesi için Tahran Başsavcılığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturulurken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü, genç kadının ölüm nedeninin 3 hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu.
Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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