İskenderun'da konteyner talebinin yüzde 85'i karşılandı

Demiryürek, "Bu 5 bin 634 binada toplam 27 bin 316 bağımsız bölüm oturulamaz vaziyettedir. Bu bağımsız bölümden depo, dükkan, iş yeri gibi benzeri kısımlar çıktıktan sonra müracaatları aldığımızda 17 bin 363 hane sahibi, AFAD'ın Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi üzerinden müracaatta bulunmuştur. Bu müracaatlar neticesinde, 13 bin 975 vatandaşımız kira yardımı yapılmasını isterken, 3 bin 388 vatandaşımız ise konteyner talep etmiştir. Bu hafta açacağımız konteyner kentlerle beraber İskenderun'da 3 bin 388 vatandaşımızın konteyner talebinin tamamı karşılanmış olacak."