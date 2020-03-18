Koronavirüs: Türkiye'de ve dünyada son durum ne?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 18 Mart Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar, Sultangazi, Silivri ve Başakşehir ilçelerinde 18 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 18 MART 2020

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-18 09:29:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-18 08:34:37.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 2020-03-18 09:39:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.